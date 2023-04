Muž roku Josef Kůrka po návratu ze Survivoru: S těhotnou přítelkyní se zvěčnili téměř nazí

Josef Kůrka a Angie Mangombe Foto: Sandra Riegrová

Je to pár dní, co se Josef Kůrka vrátil z natáčení show Survivor domů. Pro některé soutěžící byl návrat do reality těžký, Muž roku 2016 se za svými nejbližšími těšil po celou dobu. Doma ho totiž čekala těhotná přítelkyně Angie Mangombe, která dosud prožívala požehnaný stav sama.

Kůrka se dokonce během natáčení Survivor dozvěděl, že s partnerkou čekají kluka. „Je to pro mě strašný, šíleně mi chybí," svěřila Super.cz Angie během natáčení Survivoru. Hned po návratu pár vyrazil k profesionální fotografce a nechal si na těhotenství udělat vzpomínku.

„Oba jsme si za ty měsíce prošli peklem, oba jsme to měli těžký. Ale oběma nám to hodně dalo. Třeba uvědomit si, co je v životě skutečně důležité,“ uvedla účastnice reality show Like House.

„Vím, že musíme vypadat jako totální blázni, jednou spolu jsme, pak spolu nejsme, najednou spolu čekáme dítě. Jenže nám je úplně jedno, jak to vypadá, důvěřujeme svojí intuici. Věříme v to, že se určité věci dějí z nějakého důvodu,“ dodala Angie. ■