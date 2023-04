Topmodelka Pavlína Pořízková oslavila 58. narozeniny: Jako dárek fanouškům se ukázala nahá

Pavlína Pořízková Foto: archiv P. Pořízkové

Během velikonočních svátků oslavila modelka českého původu 58. narozeniny. Svým fanouškům za četná blahopřání poděkovala, a to samozřejmě snímkem své dokonalé figury. Pavlína se nechala zvěčnit v posteli zcela nahá. Intimní partie si zakryla přikrývkou, prsa pak rukou a plyšovou hračkou.

„Do osmpadesátky jen se sluncem a úsměvem. A nadějí v to, že to nejlepší teprve přijde. Jsem vděčná za všechno, co mě přivedlo až sem,“ prozradila rodačka z Prostějova. V osmnácti letech zazářila jako nejmladší žena na obálce Sports Illustrated a i ve svém věku patří stále k nejhezčím českým modelkám. ■