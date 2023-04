Říká ne a myslí ano: Marta Dancingerová z Kukaček a Zlaté labutě promluvila o znásilnění

Marta Dancingerová promluvila na téma znásilnění. Super.cz

Na obrazovkách zaujala v poslední době v seriálech Kukačky anebo Zlatá labuť. My jsme se ale s herečkou Martou Dancingerovou potkali v divadle. A to konkrétně v pražském Činoherním klubu, kde účinkuje v novém představení Konsent na aktuální téma právních aspektů znásilnění a souhlasu k sexuálnímu styku.

"V té hře se často objevuje věta: Myslí ano, ale říká ne. Myslím, že se muži často domnívají, že to ženy jenom hrají, samy nevědí, co chtějí, a ten chlap to rozhodne za ně. Tohle téma ve mně rezonuje a v tom souzním i se svojí postavou, že žena už se nemusí bránit, aby se ubránila sexuálnímu aktu, který si nepřeje. Stačí prostě říct ne," domnívá se Marta.

Její postava je v představení obětí znásilnění ze strany jejího manžela. "Zrovna tenhle případ manželského znásilnění je dvousečný, i když já samozřejmě stojím za svojí postavou, protože k tomu aktu dojde v situaci, kdy to není vhodné. Ale ten její muž má po deseti letech manželství pocit, že už se jí ptát nemusí. Každý divák by se měl sám rozhodnout, jak se na to chce podívat," uvedla.

Sama měla štěstí a ničemu podobnému čelit nemusela, ale ve svém okolí se s takovými případy setkala. "Vždycky je důležité, aby ta holka nebo žena, které se něco takového stalo a má z toho trýznivý zážitek, to v sobě nedusila. Měla by o tom mluvit, otvírat to v sobě, v komunikaci s kamarádkou, rodinou, maminkou. Určitě by si to neměla nechávat pro sebe," uzavřela. ■