Aneta Krejčíková v seriálu Volha. V milostné scéně s Kryštofem Hádkem odhalila i ňadra

Aneta Krejčíková v seriálu Volha Česká televize

Ten hraje v seriálu řidiče, háček je v tom, že je ženatý. To ale Květě nevadí a ve druhém díle Volhy se pořádně odváže. Krejčíková v jedné žhavé seriálové scéně s Hádkem dokonce odhalí svá ňadra v celé kráse. Pánové u televizních obrazovek si tak přišli na své.

Krejčíková ostatně nezklamala ani na nedávné premiéře Volhy, kde místo topu oblékla jen podprsenku. Herečka je dvojnásobnou maminkou, nedávno prozradila, že se jí podařilo zhubnout.

„Zhubla jsem, nežeru. Mám furt hlad, ale funguje to,“ řekla Super.cz vnadná herečka, která se na televizních obrazovkách neukázala nahá poprvé. Před kamerou předvedla žhavý striptýz už ve svých dvaceti letech, když se svlékla ve filmu Poupata.

Do hubnutí se prý loni pustila kvůli dějové lince v seriálu Ulice. O své vnady ale rozhodně přijít nechce. „Na to, že jsem po dvou dětech, tak to je docela dobrý. Hubnutí je vidět. Jestli budu hubnout dál, tak to asi budu muset řešit,“ prozradila. ■