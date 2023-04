Všichni už viděli Taylor Swift jako nevěstu. Po šesti letech však přišel rozchod

Taylor Swift a Joe Alwyn už prý netvoří pár. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Po mnoha nevydařených vztazích se zdálo, že Taylor Swift (33) konečně našla svou spřízněnou duši, s níž by to mohla dotáhnout i k oltáři. Místo toho podle zahraničních médií po šesti společných letech s britským hercem Joem Alwynem (32) došlo k rozchodu.

„Jejich vztah skončil. To je důvod, proč Alwyn nebyl spatřen na žádné její show. Šlo o přátelský rozchod, nebylo to žádné drama,“ sdělil zdroj serveru ET.

Informace nakonec potvrdilo několik zdrojů z okolí páru, sama dvojice se k nim prozatím nevyjádřila. Fanoušci si však všímají stále více okolností, které rozchodu nahrávají. Nejenže se společně neobjevili na veřejnosti už dlouhých pět měsíců a herec už dlouho nepodpořil Taylor na žádném z jejích koncertů v rámci světového turné Eras, ale zpěvačka například poslední březnový den koncertovala v tričku s nápisem „Už se k sobě nikdy nevrátíme“.

Těsně předtím, než se zpráva o jejich rozchodu objevila v médiích, zpěvačka navíc změnila svůj koncertní setlist a zařadila píseň Champagne Problems, kterou společně s Joem napsali. Podle fanoušků text písně odhaluje možnou příčinu rozpadu vztahu. Taylor údajně dokonce během interpretace písně přemohly emoce a měla slzy v očích.

Po dřívějších zkušenostech si Swift soukromí bedlivě střežila a její vztah s Alwynem tak rozhodně neplnil stránky médií jako její předešlé románky se slavnými muži. Zpěvačka v minulosti tvořila pár například s Harrym Stylesem, Calvinem Harrisem, Joem Jonasem, Taylorem Lautnerem, Johnem Mayerem, Jakem Gyllenhaalem, Connorem Kennedym a před Joem strávila několik měsíců s hercem Tomem Hiddlestonem. ■