S novým prezidentem se změnil její život: Novinářka Alex Mynářová promluvila o údajné krizi v manželství s bývalým kancléřem

Alex Mynářová promluvila o změnách v profesi i soukromí. Super.cz

"Ta smlouva se mi teď mění. A moderuji teď na XTV konečně pořad s politiky, na to jsem se těšila, ale musela jsem počkat, až manžel z funkce odejde, aby na mě nebylo pohlíženo jako na někoho, kdo si zve hosty na objednávku Hradu. Čekala jsem dva roky od doby, co jsem tuhle nabídku dostala, a nelituju toho," svěřila Alex, která se tak vrátila na obrazovku po pěti letech, protože ještě nějaký čas pracovala pro TV Barrandov. V našem videu nám popsala, jaký pro ni návrat byl.

Dostali jsme se samozřejmě i na téma soukromí, protože kolovala řada "zaručených" informací, že když její muž skončil ve funkci, odstěhoval se do Moravu a její manželství je de facto v troskách. "Manžel se vrátil na Moravu, aby si odpočinul, ale jen na nějakou dobu. Pak budeme normálně fungovat dál. Ale vyskytuje se občas i v Praze, protože zařizují pro prezidenta Zemana novou kancelář," upřesnila.

V našem rozhovoru jsme rozebrali také to, do jaké míry se její manžel podílí na péči o syny, zda je rozdíl v tom, jak často je vídá, když on je na Moravě a oni v Praze chodí do školy a do školky. A také to, jak se vídá s manželem ona sama. "Každopádně naše manželství neskončilo," ujistila Super.cz Alex. ■