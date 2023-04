Perličky z komedie Jak utopit dr. Mráčka: Smrt na place i zákaz filmování pro známou herečku

Jaromír Hanzlík a Libuše Šafránková Televize Seznam

Co má asi tak dělat chudák JUDr. Mráček (Jaromír Hanzlík), který s vodnickou rodinkou přijde do styku, a snaží se jí nabídnout zdravější, a hlavně sušší bydlení namísto podmáčeného a zcela nevyhovujícího domku na Kampě? A navíc se ještě zamiluje do vodnické dcerky Jany (Libuše Šafránková), což nese nelibě zejména hlavní český vodník Wassermann (Miloš Kopecký) se svou akurátní ženou (Míla Myslíková).

Jak se stát člověkem

Po Dívce na koštěti (1971) šlo o další žánrový příběh, ve kterém se režisér Václav Vorlíček a scenárista Miloš Macourek vrátili k pohádkovým bytostem. Hrdiny jejich příběhu se i tentokrát stal „smíšený“ pár: lidský mladík a slečna z pohádky.

A stejně jako v Dívce na koštěti, i zde půjde o ztrátu jejích kouzelných schopností. K tomu, aby mohla zůstat v lidském světě, potřebovala čarodějnice Saxana odvar z babského ucha. Vodnická dcerka Jana měla poněkud jinou volbu – člověkem se mohla stát buď po sexu, nebo po transfuzi nevodnické krve. Co nakonec zvolila, jistě netřeba prozrazovat.

Kameraman si věděl rady

Množství pozoruhodných triků měl na svědomí kameraman Vladimír Novotný, který dokázal vytvářet zajímavé záběry bez dalšího trikového zpracování. Například před umyvadlem, kterým přicestoval Miloš Kopecký, bylo zrcadlo umístěné před kamerou v úhlu 45 stupňů a odráželo spodní část pomocné dekorace – skutečné umyvadlo.

Nebo ve scéně, kde Miloš Kopecký vystupoval s Jaromírem Hanzlíkem ze zaplaveného sklepa s hrníčky, bylo schodiště rozdělené skleněnou stěnou. Proto byl Kopecký suchý a Hanzlík promočený.

Další zajímavosti z natáčení

Nezaměnitelnou atmosféru filmu dotvořily kostýmy Theodora Pištěka a hudba Vítězslava Hádla, který složil také úvodní píseň Znala panna pána. Nazpívala ji Helena Vondráčková a Václav Neckář.

Vodníka Lojzíka Vodičku (Janina otce) hrál původně Jan Libíček, který však zemřel během natáčení přímo na place. Po jeho smrti byl obsazený Zdeněk Řehoř. Natočený materiál s Libíčkem se nedochoval, zůstalo jen pár fotek.

V roli vodnice Wassermannové se měla původně objevit Helena Růžičková. Ta byla ale tehdy z politických důvodů nežádoucí, a tak její roli získala již zmíněná Míla Myslíková.

Točilo se i ve skutečné márnici, což bylo hodně nepříjemné Jaromíru Hanzlíkovi, který má na pachy velmi citlivý nos.

Režisér Vorlíček později zavzpomínal, že už neví, jak to dopadlo s kapry, které ve filmu použili – jestli je vypustili zpátky do řeky, nebo skončili u někoho na pánvi. O tom, že českým tvůrcům se „Doktor Mráček“ povedl, svědčí i to, že v roce 1975 získal cenu za nejlepší komediální snímek na přehlídce humoristických filmů ve španělské La Coruni. ■