V 8. měsíci předvedla rostoucí bříško polonahá: Misska je jediná, kdo ví pohlaví svého miminka

Eva Čerešňáková Foto: Super.cz/Roman Souček a se svolením E. Čerešňákové

„Ráda bych na toto moc krásné období měla vzpomínky, tak se snažím průběh těhotenství dokumentovat nejen s partnerem, ale i v rámci pracovních aktivit či ve spolupráci s profesionálními fotografy,“ svěřila se Eva, která s bříškem zapózovala před objektivem fotografa Romana Součka. Své bříško také předvedla polonahá.

„Myslím si, že těhotenství je obdobím nejvíce podtrhujícím ženskost a že i v těhotenství je ženské tělo velmi sexy. A to jak s kily navíc, tak tím, jak je neskutečné a co všechno zvládne,“ prozradila modelka a svěřila, kolik kilo už má nahoře. „Už jsem na počátku osmého měsíce a nahoře mám necelých deset kilo. Miminko je poměrně živé a dává o sobě často vědět. Uvědomila jsem si, že jak jsem si na svou Svatojakubskou pouť táhla na zádech přibližně osm kilo, tak nyní už denně nosím na bříšku o trošku víc,“ svěřila se Čerešňáková, která ještě v únoru stihla pokřtít knihu o své pouti do Santiaga de Compostela.

„Samozřejmě nebudu zapírat, že když jdu třeba do schodů, tak se s tou větší váhou a zadýcháváním cítím někdy i jako slon. Ale i to k těhotenství patří a já se snažím si toto jedinečné období užívat,“ řekla Eva, která je zatím jediná, kdo zná pohlaví svého miminka, její partner se totiž chce nechat překvapit. „Stále to nemůžu prozradit, aby si partner užil chvíli překvapení u porodu,“ dodala Eva. ■