Štěstí v lásce ke krásné influencerce doprovází neštěstí ve hře: Po vypadnutí ze Survivoru se Báře Mlejnkové nedaří ani v pokeru

Báře Mlejnkové se daří v lásce, ve hře už méně. Super.cz

I proto, že se rozhodovala až na poslední chvíli, zda do Survivoru nastoupit, nestihla pokerová hráčka Bára Mlejnková na tři měsíce zrušit pracovní povinnosti jako ostatní. Po nečekaně brzkém návratu tak vlastně téměř okamžitě naskočila do práce.

"Když jsem ze Survivoru odcházela, měla jsem v hlavě, že mám spoustu programu a nudit se nebudu. Dodělávala jsem věci, které na mě čekaly, musela jsem to někam narvat, a až teď se začleňuju do normálního provozu. Uteklo to hodně rychle a nemůžu uvěřit, že už jsem dva měsíce zpátky," vysvětlovala Super.cz Bára.

Ta absolvovala i několik mezinárodních pokerových turnajů. Žádnou velkou parádu na nich ale neudělala. V našem rozhovoru přiznala, že v jejím případě platí rčení, že štěstí v lásce přináší neštěstí ve hře, a od té doby, co se k sobě vrátily s influencerkou Veronicou Biasiol, nedaří se jí.

"Momentálně mám trošku zlomené pokerové srdíčko, ale v hlavě si to kompenzuju tím vztahem," svěřila.

"Když jsme byly od sebe, byla jsem pořád v plusu. Teď už mě to naštěstí neživí, myslím, že bych nebyla šťastná," míní. V našem videu také Bára prozradila, čím se vlastně aktuálně živí. ■