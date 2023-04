Rafinovaně nahá a mokrá Simona Krainová pobouřila některé fanoušky. Figura super, ale mega laciné, psali jí

Simona Krainová natočila odvážné video. A opět vzbudila rozruch Video: Se souhlasem S. Krainové

Avšak u posledního příspěvku se s takovými ovacemi nesetkala. Dle některých sledujících to známá blondýnka tentokrát zkrátka přepískla. Někteří jí ale naopak tleskali.

„Mám ‚oblévačku‘ už dávno za sebou. Co moje ženy? Hlavně, abychom nezůstaly suché, ne? Šťastné Velikonoce,“ napsala k videu, na kterém leží a pózuje téměř nahá v průhledném body na útesech.

„Já už bych byla od ig v blokaci,“ napsala s úsměvem k příspěvku Andrea Pomeje (34), které již sociální síť za méně odhalené snímky zablokovala fotografie.

„Máte krásnou postavu, ale už mi tohle prezentování přijde na vás zbytečně moc,“ vzkázala Simoně jedna z fanynek, se kterou se tentokrát mnozí shodují.

„Na mě to vyskočilo a myslela jsem, že je to nějaké lehčí porno. Taková krásná ženská, to by šla ta nahota podat i jinak,“ uvedla další.

„Co je moc, to je moc. Figura super, ale tohle mega laciné, pardon,“ dodala sledující, kterou Simonino video z nějakého důvodu také pobouřilo. Dočkala se ale i pozitivních reakcí.

„Hustý, povedené, mně se to líbí,“ vzkázala jí jedna z dam. „Tak přesně tohle byl záměr, mnoho pohoršujících komentářů a Simona se baví,“ měl jasno další komentující. ■