Monika Binias oživila svůj účes a pustila se do Češek: Krátké vlasy s barvou oříšek jsou hnusné a antisexuální

Monika Binias prozradila, proč si zkrátila vlasy. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a se souhlasem Moniky Binias

„Jde pouze o regeneraci vlasů. Teď to zase nechám růst. Krátké vlasy se mi nelíbí, na sobě mám ráda dlouhé,“ svěřila se Monika pro Super.cz.

Monika dle svých slov rozhodně nepatří do skupinky žen po pětatřicítce, které jako by se řídily pravidlem, že by si měly své vlasy ostříhat, aby působily mladší.

„Tyhle názory podle mě existují snad jen v Česku. Nesnáším názory, že když se ostříháte, tak vypadáte mladší. Myslím si, že jde o vkus a o to, kdo co preferuje. Zdá se mi a je velká tragédie, že se ženy v Česku od pětatřiceti do čtyřiceti let zcela nesmyslně vžívají do toho, že by měly mít kratší vlasy, a pokud možno barvu oříšek, úplně to slovo nenávidím. To pak dámy budete vypadat jako běžná žena z davu. Je to tak antisexuální a hnusný, barva oříšek a krátké vlasy ve mě vzbuzují silné zvracení. Tento názor mi také připomíná normalizační dobu, rok 1950 aneb buďme všichni stejní a splyňme s davem. A ono nám to vydrželo do 21. století, což je velká tragédie,“ dodala Monika Binias, která se rozhodně nenechá touto vlnou stáhnout. „Já propaguji delší vlasy a blond. To je za mě sexy,“ uzavřela známá blondýnka. ■