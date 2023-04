Matěj ze Survivoru chce do Love Islandu: Jdi někam! Do takového ho*na dělat bombshell? bavil se Novotný

Ondřej Novotný dostal záchvat smíchu během živého přenosu s Matějem ze Survivoru. Foto: Super.cz/TV Nova

Matěj Quitt zmapoval své působení ve hře s moderátorem Ondřejem Novotným (45). Toho mimo jiné také zajímalo, jaké má plány do blízké budoucnosti.

„Určitě se vrátím do své práce a chci se věnovat i nějakým spolupracím. A chci se přihlásit i do dalších projektů televize Nova,“ svěřil se Matěj s tím, že si pohrává s myšlenkou o působení v reality show Love Island, což šéfa organizace Oktagon MMA rozesmálo natolik, že sotva odpověděl souvislou větou.

„Jdi do pr*ele, ty jdeš do takového ho*na dělat bombshell. Ne, samozřejmě to říkám škaredě schválně, ale proč ne. Jsi víceméně mladý kluk. Třiatřicet, to už Ježíš stihl zemřít a vstát z mrtvých. Ty jsi vlastně narozený skoro na Ježíše. Tak oukej, nějakou babu tam potrápit,“ řekl Matějovi, který se už o svém působením v Love Islandu bavil i s produkcí.

„Koketuji s tou myšlenkou, už jsem se o tom bavil s produkcí. Napadlo mě to. Teď to tam bylo hodně kinder party, ale ten první ročník nebyl zase tak hrozný,“ odpověděl mu bývalý hráč Survivoru, který se také neubránil smíchu.

Zbytek rozhovoru ovládl Ondřej Novotný, který si nahlas představoval, jak by se muž po třicítce prezentoval v Love Islandu, kde hrají o lásku a milionovou výhru lidé kolem dvacítky.

„Neumím si představit, že tam děláš ty věci, které tam oni dělají. Víš, že tam chodí lidi, kteří mají dvacet plus," vtipkuje Novotný s tím, že si ho soutěžící budou plést se security či se ptát na jeho šediny.

"Tak jo, z ostrova na ostrov. Tak jsme se hezky zasmáli,“ dodal moderátor, jehož pravidelné živé vysílání sledují desítky tisíc lidí. A právě tento živý přenos mnozí vyhodnotili jako vůbec nejvtipnější "recap". ■