Manželka mu nadávala, že má bříško, teď jí vadí, že je moc hubený. Houslista Šporcl za čtyři týdny shodil dvanáct kilo

Houslista Pavel Šporcl zhubl za čtyři týdny 12 kilo. To mu přineslo lehčí trable v manželství FTV Prima

Ke konci tohoto měsíce houslista Pavel Šporcl (49) oslaví životní jubileum, bude mu totiž padesát. Ke kulatým narozeninám si nedávno daroval velkolepý dárek v podobě nové figury a šel na to opravdu zhurta.

„Zhubnul jsem dvanáct kilo za čtyři týdny. Jsem ve speciálním programu o zdravé výživě. A protože jsem byl 14 dní v ketóze, tak jsem byl tak krásně připravený, že jsem si dal ještě půst. Ještě před měsícem a půl nadávala (manželka Bára Kodetová (52) - pozn. redakce), že mám bříško, a teď nadává, že jsem moc hubenej, svěřil se hudebník v show 7 pádů Honzy Dědka.

Právě shozená kila doma vyvolávají lehkou Itálii. „On vaří, to je pravda, ale protože teď jí nějakou tu mikrobiotickou stravu a teď měl sedmidenní půst. V podstatě jí kousek masa a trošku zeleniny. Po čtyřech dnech jsem řekla, že dokud se nenají, nebudu se s ním bavit, protože už se to nedalo moc vydržet,“ reagovala pohotově herečka.

Letos oslaví osmé výročí svatby, své ano si ale řekli až po desetiletém vztahu. Do vdavek se zkrátka nehrnuli. Poznali se tak, že Pavel byl velkým fanouškem tatínka Báry, herce Jiřího Kodeta. „Napsal jsem fanouškovský dopis, který jsem nechal na vrátnici Národního divadla. Pan Kodet mi nádherně odepsal. Chtěli jsme se setkat, ale nikdy se to nepodařilo. Až jednou Bára s maminkou probíraly tatínkovy dopisy, četly ten můj. A pak mě Bára na nějaké akci oslovila, poděkovala za dopis. A já jsem se rozhodl, že pana Kodeta pozvu na koncert, kam už ale nemohl, protože už byl nemocný. Tak jsem pozval Báru, kde to pozvolna nenápadně začalo. Také jsem pak jel k nim domů poprvé,“ zavzpomínal Pavel Šporcl během rozhovoru. ■