Přitahují ji ženy? Herečka Zlatohlávková, kterou známe jako moderátorku na koksu, promluvila o lesbické orientaci

Herečka Zuzana Zlatohlávková promluvila o lesbické orientaci. FTV Prima

„Byla jsem v pubertě a myslela jsem, že se libido začne ozývat. Byla jsem furt s klukama, ale nic mi neříkali. Proto jsem se maminky ptala, jestli nemůžu být lesbička. Ale to mi nedošlo, že ti vrstevníci v jistém věku nestačí. To byl celej problém. Se staršími kluky bylo všechno v pořádku. Ale taky ne vždy, to taky není záruka, že jo,“ prozradila v show 7 pádů Honzy Dědka.

Další problém s muži ale přišel při studiích na DAMU. Odmítla se líbat s Pavlem Baťkem. „On je charismatický chlap, byl a bude. Dodnes to nechápu. Já totiž nevím, jestli jsem náhodou neměla ten ženský měsíční cyklus, kdy je žena přírodou chráněná a nikdo na mě prostě nebude sahat. Prostě ne. Já se jinak nehádám, respektuji učitele, ale v tu chvíli mi to přišlo absurdní. Proč bychom to měli zkoušet, všichni jsme se líbali a víme, jak vypadá francouzák. Ale ona asi chtěla, abychom se zbavili studu. Musela jsem mu to tam vrazit. Naštvala jsem se, takže až k jícnu. Tak když to chceš vidět, tak to tady máš. Chudák Pavel,“ zavzpomínala se smíchem.

V samém závěru rozhovoru dodala, proč je před kamerami takto otevřená. „Já byla pět let na mateřské a pak přišel covid. Já jsem totálně nevykecaná. Omlouvám se,“ smála se Zuzana Zlatohlávková. ■