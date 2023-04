Letos se mi ňák nepovedla. Mirek Šimůnek pobavil nejhorší pomlázkou v historii

Mirek Šimůnek si Velikonoce užil. Michaela Feuereislová

Kdyby se rozdávaly ceny za nejvtipnější pomlázku, Mirek Šimůnek (45) by si letos jednoznačně odnesl tu první. Se svou chloubou pobavil internet, nejdůležitější je ovšem to, že nakonec posloužila svému účelu.

Chlapci i pánové si pomlázku většinou buď zakoupí, nebo si s její přípravou dají dost práce. Takový plán měl i Mirek Šimůnek, který Velikonoce trávil doma, v moravské metropoli. „Na pletení pomlázky jsem tentokrát myslel už pár týdnů předem. Šli jsme s partnerkou do přírody, ale nenašli jsme žádné vrby. Říkal jsem si, že poslední týden to určitě vyjde. Nečekaně se mi ovšem těsně před Velikonoci seběhlo tolik práce, že jsem pro pruty vůbec nestíhal zajet,“ řekl Mirek Super.cz. Svou touhu po vlastní pomlázce ale nevzdal a nakonec se do jejího pletení přeci jen pustil.

„Na poslední chvíli jsem sehnal proutky v sousedství. Ty byly ovšem na pletení nevhodné. V neděli večer jsem pak potmě pomlázku upletl a dopadlo to tímto "uměleckým dílem". Herec prý ale nakonec i s touto překrásnou mrskačkou sklidil úspěch a prohnal svou partnerku i další členky rodiny. „Naštěstí jsem byl dnes omluven slovy: hold umělec,“ řekl Mirek Super.cz.

Se svým výtvorem se pak pochlubil i na sociální síti se slovy „tož letos se mi ňák nepovedla" a sklidil velký úspěch.