Konečně spolu. Podívejte se na první a možná i poslední fotku Anety Vignerové a Petra Kolečka z líbánek v Belgii

Aneta Vignerová a Petr Kolečko. Do naší galerie se podívejte na první manželskou fotku. FTV Prima

Aneta Vignerová (35) ve čtvrtek odcestovala do Belgie. Až do včerejška ovšem nebylo stoprocentně jisté, jestli byl jejím spolucestovatelem novomanžel Petr Kolečko (39). Modelčina poslední fotografie z výletu ovšem udělala ve věci jasno.

Aneta a Petr se brali 14. března a následně trávili čas v Českém Krumlově, odkud modelka sdílela i pár záběrů. Na těch ovšem scenárista chyběl. Ve čtvrtek pak začala s fanoušky sdílet záběry z belgického Bruselu, kde se situace posledních pár dní opakovala. Modelka ukazovala město, dala si vafli, zastavila se u slavné fontány s čůrajícím chlapečkem, načež odjela do Brugg, kde si dál užívala jarní Belgii. Podle dalších záběrů nejspíš nevynechala ani výstavu snímků světoznámého fotografa Petra Lindbergha a nechyběla ani luxusní romantická večeře.

Na záběrech ovšem chyběl Petr Kolečko, a to až do úplně poslední fotky z výtahu, kde Aneta svého manžela konečně odtajnila. Na snímku se modelka směje, její muž pak hledí na display mobilního telefonu a jednou rukou svou manželku objímá. Úsměv mu na tváři sice chybí, jinak je ale nutno říct, že to Petru Kolečkovi v černém a s upravenými vlasy velmi sluší a se svou ženou tvoří elegantní pár.

Dnes už je Aneta opět se svým synem, kterého během cesty dala na hlídání rodině. Velikonoční pondělí podle vlastních slov tráví na vesnici a pomlázka byla dle Anety „výživná.“ ■