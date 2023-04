Zděšení, horečky a obrovské břicho. Andrea Bezděková bez obalu popsala svůj návrat ze Survivora

Andrea Bezděková TV Nova

Andrea si dala pár dní na aklimatizaci, teď už ale na sociální síti sdílela video sestříhané ze zážitků po návratu do České republiky a neváhala ani podrobně popsat své pocity. „Přeji hezkou neděli přátelé. Jsme doma. Opálení a vyděšení. Ze všeho. Už týden se snažím přizpůsobit své matraci, nekonečnému množství laskomin (ok, těm se spíš oddávám) a tak trochu jinému způsobu “bytí” (ale to je kapitola sama o sobě, o tom někdy příště),“ začala modelka popisem toho, co si po příjezdu nejvíc užívá.

Svými myšlenkami se ale také na chvíli vrátila i na ostrov. „Heeej, pořád nemohu uvěřit, že mi čtvrt roku dávali dobrou noc pavouci. Oheň byl televizí, moře vanou i záchodem a sliz vydolovaný z korýšů jsme opékali na rožni jako největší pochoutku. O tom, co všechno spořádáme po našem návratu, jsme prodiskutovali dlouhé hodiny,“ napsala Andrea.

Ta se ovšem zmínila i o tom, jak na tom po svém návratu je fyzicky. "Pokud vás zajímá, jak se má tělesná schránka shodná s podobou 12ti letého chlapce poprala s tímto nekonečným přísunem VŠEHO, tak pravdou je, že již druhý den ležím v horečkách a s břichem větším než můj batoh se survivorskou garderóbou,“ napsala s tím, že děkuje fanouškům za všechny jejich zprávy a těší se na středu a sledování dalšího dílu reality show Survivor.

Andree pod příspěvkem napsaly mimo jiné i známé tváře. "Jsi Boží," připsala Aneta Vignerová. "Moooc ti fandíme Andrejko, od začátku, to že jsi skvělá, jsme věděli, ale ty jsi ještě lepší než nejlepší," přidala se modelka Andrea Kašáková. ■