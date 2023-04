Halle Berry zná své přednosti. V šestapadesáti se nechala vyfotit úplně nahá, jen se sklenkou vína v ruce

Halle Berry Profimedia.cz

Hollywood je neúprosný a herci, kteří se chtějí udržet na špičce, musejí vypadat stále skvěle. Své o tom ví i Halle Berry, která by si své nejslavnější role mohla klidně střihnout i dnes a diváci by zřejmě ani nepoznali rozdíl. Sice už má nakročeno blíž k šedesátce, pořád ale neztrácí nic ze své energie a do těla si dává snad ještě víc než dřív. Kousky, kterých by se lekl i leckterý o desítky let mladší člověk, pak hrdě předvádí i na sociální síti.

Díky dřině při cvičení se ale může pochlubit dokonalým tělem, na kterém by nikdo nenašel ani jedinou chybičku. Herečka jej ráda ukazuje v sexy šatech ve společnosti, na Instagramu ovšem klidně zajde ještě dál a nechá se vyfotit i v rouše Evině. Takto potěšila své fanoušky tento víkend, kdy si zapózovala na balkoně jen se sklenkou v ruce. Halle si sice zakryla rukou ňadra a další intimní oblasti schoval stín, přesto u jejích sledujících vyvolal snímek vlnu nadšení.

Takhle Hally zapózovala na balkoně.

Ti kromě pochval také přemýšleli o tom, kdo mohl fotografii pořídit. A když jedna z fanynek napsala, že to byl určitě hereččin současný přítel, sama Halle ji pochválila za to, že se trefila. Halle už nějaký ten pátek žije se zpěvákem Van Huntem. Vztah potvrdili v září roku 2020 a od té doby na sebe pějí chválu a nebojí se říci, že jeden ve druhém konečně našli toho pravého. ■