Miluška Bittnerová čelí hejtům kvůli obepnuté halence: Vnadná herečka odmítá prozradit velikost své podprsenky!

"Také to byla výjimka, já totiž miluju černou, jsem konzervativní a myslím si, že černá je nejlepší barva. I když se snažím koupit něco barevnějšího, odcházím s černou. Tu a tam spadne něco jiného, ale k té bílé halence mě donutila Martina," zmínila návrhářku Martinu Pipkovou Loudovou, na jejíž oslavě roku od otevření butiku jsme se s Miluškou opět setkali.

"Kdyby byla ta halenka volná, vypadala bych jako úplná krabice. Módě nerozumím, nechávám to na odbornících," odpověděla, když jsme ji konfrontovali s názory čtenářů, že si bílou halenku, v níž ji můžete vidět i v naší fotogalerii, měla obléknout o něco větší.

Díky rozměru přes hrudník se herečce nakupuje v konfekci poměrně špatně. "Pohybuju se asi v pěti číslech. Když jsem nakupovala po internetu, neustále probíhala výměna balíčků. Už jsem na to zvyklá, jenom se časem posouvají konfekční velikosti o kus dál, respektive výš. Když máte větší košíčky a k tomu trochu pas, je to vždycky problém," krčila rameny.

Probrali jsme i nákup podrsenek, firem, kde najde svoji velikost, je prý stále jen pár. "Řekla bych, že v Praze jsou zhruba jen dvě prodejny, kde se dá nakupovat," míní. Když jsme ji ale požádali, zda by svoji velikost neprozradila a začali vypočítávat písmena abecedy, s tím, aby nás zastavila, odmítla.

"Neřeknu, kolik vážím, jakou mám konfekční velikost, velikost podprsenky ani to, kolik vydělávám já a můj manžel. A neřekla bych ani to, kolik mi je, ale bohužel je to všude napsané," uzavřela s humorem. ■