Od listopadu se neobjevili ve společnosti jako pár: Chodí vůbec ještě Ondřej Brzobohatý s Danielou Písařovicovou?

"Teď jsem zrovna dopsal muziku do druhé série seriálu Iveta, z toho mám velkou radost. Připravujeme velký projekt s Ondrou Brouskem, animovanou Pyšnou princeznu. Na to se těším. Filmovou muziku zbožňuju," vyznal se.

Užil si to také v Hollywoodu, kam měl možnost vyrazit na Oscary. "Los Angeles mám strašně rád. Je tam plejáda volnomyšlenkářských lidí, kteří nemají tendence někoho soudit. Každý se na tebe usmívá, protože netuší, jestli náhodou nejsi producent a nechceš ho do něčeho obsadit. Ale je to milé. Byl jsem tam nadšený a dodalo mi to dost energie," svěřil.

Proč ale s sebou nevzal svoji partnerku, moderátorku Danielu Písařovicovou? "Já jsem chtěl, ale Daniela je velký pracant a z práce jí nemůžu dělat holubník. Přál jsem si, aby si některé věci přeložila, ale zkrátka to nešlo. Do příštích výletů to určitě půjde," vysvětloval Ondřej, který tak reagoval i na dotaz, zda jsou ještě vůbec spolu, protože ve společnosti se spolu neobjevili už od listopadu.

"Nemáme potřebu se někde úplně vystavovat. Já trošku přehodnotil vztahovou politiku," upřesnil Ondřej, který slíbil, že spolu s partnerkou určitě vyrazí právě na premiéru muzikálu Anděl Páně, která ovšem proběhne až v září. Daniela aktuálně postovala snímek ze Španělska, zda je tam s Ondřejem, ale není z fotografie jasné. ■