Otrava alkoholem, všichni opilí! Ivana Jirešová nesnáší Velikonoce kvůli šílené vzpomínce

Ivana Jirešová nesnáší Velikonoce kvůli šílené vzpomínce Super.cz

"Vím, že v pondělí nebudu otvírat. Nemám ráda Velikonoce. Dřív se u nás hrozně pilo. Všichni okoli pili, kluci měli otravu alkoholem. Nemám to ráda, protože se pilo, mlátili se holky, hodně jsme dostávaly. Navíc bývám na jaře hodně unavená. Nemám prostě Velikonoce ráda," řekla Super.cz Ivana na představení muzikálu Okno mé lásky v Divadle Broadway. V sobotu se konalo výroční představení. Muzikál vidělo již 50 tisíc diváků.

Ivana hraje maminku hlavního hrdiny. "Nejhorší byl moment, kdy jsem přišla na zkoušku a už jsem seděla v té druhé třetí řadě a v první seděl hlouček mladých. Já jsem seděla vzadu potichu a tam mi došlo, že už nejsem nejmladší. Ale teď už je to fajn, jsme na jedné lodi, nepociťuju to tak. To byla akorát ta první zkouška," usmála se Ivana.

I když říkala, že dnes nebude otevírat koledníkům, dostane pomlázkou, aby neuschla? "Doufám, že jo. Doufám, že se o to někdo postará, abych neuschla. Partnera stále mám," dodala s úsměvem. ■