Ženy ho milují a popularita tohoto fešáka stále stoupá! Hvězda seriálu ZOO je ale bohužel pro fanynky zadaná

Šimon se zúčastnil charitativní velikonoční akce pro lidi bez domova, kterou zorganizovali tvůrci muzikálu Branický zázrak. Malovali velikonoční vajíčka pro dobrou věc. "Nejde mi to, ale pokud můžeme pomoci, tak skvělé. Proto jsme tady. Spoustu lidí bez domova znám, díky Pragulicu jsem byl na různých prohlídkách po Praze, byl jsem díky nim v zákoutí Prahy," prozrazuje Bilina.

"Viděl jsem zákoutí, která jsem netušil, že existují," prozradil o prohlídkách Prahou, kde provází právě lidi bez domova. Bilina byl nadšený. "Lidé bez domova mají obrovský smysl pro humor, charisma, smál jsem se, jak mluví, co zažili, jak mají život pošéfovaný, kam jít, pro co jít. Ten, se kterým jsem byl, zachránil život muži, co se otužoval, přehnal to a spadnul. Ano, oni i zachraňují," dodal Bilina. ■