Velikonoce u Svěráků? Režisér Jan prozradil, jakou neobvyklou tradici dodržují s tátou Zdeňkem

Jan Svěrák barvil vajíčka Super.cz

Společně s herci muzikálu Branický zázrak malovali vajíčka pro dobrou věc. Vajíčka se dražila ve prospěch centra Naděje.

"S barvama mi to jde, s notičkama už je to horší, já to ještě překreslím," usmál se Jan Svěrák s tím, že vajíčka mají nejmenší velikosti, protože v pátek už nebylo možné žádná sehnat.

"Dnes byla produkční ráda, že vůbec sehnala nějaká bílá vajíčka. Před Velikonocemi je o ně obrovský zájem," řekl Super.cz.

Dopoledne s herci si užil. "Hrajeme tak třikrát měsíčně, jsme rádi, že se sejdeme a tady každý z nás předvede, co umí. A potom vajíčka vydražíme a výtěžek dáme centru Naděje, které se stará o lidi bez domova," vysvětlil.

Přestože jeho muzikál je z prostředí lidí bez domova, tady byl poprvé. "Dnes jsem tady poprvé, když jsme to psali, tak jsem ale lezl do lesíčka k bezdomovcům v Braníku, snažil jsem se s nimi povídat," upřesnil Jan Svěrák.

A jak u něj probíhá velikonoční pondělí? "Trávíme ho tradičně na chalupě, táta chodí s koledou a skládá si vždy báseň, kterou zapisujeme do kroniky," dodal. ■