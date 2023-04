Velikonoce českých celebrit. Rolins v mešitě, Kostková v kuchyni i hvězda Televizních novin v plavkách

Jak známé tváře tráví Velikonoce? Foto: Super.cz/Tereza Kostková/Dara Rolins/Kamila Nývltová

V Česku zůstala herečka Tereza Kostková (46). A v průběhu velikonočního víkendu se vrhla na známe tradice. „Znovuzrodil se mazanec po roce a jako každé takové znovuzrození je něčím jiným. Tak letos zjemněný tvarohem,“ napsala k fotografii z kuchyně. V neděli si herečka pro změnu vyjela s rodinou na výlet do Panenského Týnce, i když počasí zrovna venkovním procházkám moc nepřeje.

Zpěvačka Kamila Nývltová (33) je známá tím, že je velká milovnice pečení. Mnozí mají dokonce její kuchařku. Na svého koníčka nezapomněla ani v průběhu Velikonoc a pochlubila se upečeným mazancem.

Lucie Bílá (57) v pátek oslavila narozeniny. Pochlubila se tak nádherným pugétem a ještě o víkendu byla plná emocí z videa, které jí nazpívali její přátelé. Předělali písníčku Láska je láska na téma jejích narozenin. „Kamarádi moji milovaní, děkuji za překvapení…“ neskrývala nadšení Zlatá slavice.

A kdo nakonec vyjel do zahraničí? Sluníčka a pláže si užívá Lucie Borhyová (44). „Snad už přivezu nějaké to sluníčko a teplo konečně i do Česka,“ napsala Super.cz. Její kolegyně z Televizních novin Veronika Petruchová pro změnu vyjela z přáteli do Itálie.



V Chorvatsku si velikonoční čas užívá také Lucie Šafářová (36) a Tomáš Plekanec (40) se svými dětmi. A teplo vyhledala i Dara Rolins (50), která si zaletěla do Abu Dhabi, kde si na Velikonoce ani nevzpomene, protože naprostá většina tamních občanů vyznává Islám.

„Jde o to, žít život v souladu s přírodou, v lásce a míru se sebou a zbytkem světa. Tento čas nám přišel vhodný k návštěvě jedné z největších mešit na světě,“ prozradila zpěvačka.

Krásný velikonoční víkend zažívá také herečka Michaela Kuklová (55), která oslavila půlkulaté narozeniny. „Děkuju za radost, kterou mi děláte, tak ať se vám mnohonásobně vrátí,“ poděkovala všem za narozeninová přání herečka. ■