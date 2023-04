Rajcovní velikonoční zajíček. Rozverná Heidi Klum pózovala u bazénu nahoře bez

Heidi Klum Profimedia.cz

Za vyzývavé oblečky to sem tam schytá i od svých fanoušků, kteří jí vyčítají, že už to někdy přehání a vypadá příliš lacině. Jako by je Heidi slyšela, rozhodla se ještě přitvrdit a poslala svým sledujícím provokativní vzkaz přímo od bazénu.

Německá kráska pózovala nahoře bez se zaječími oušky a všem tak ukázala, že u ní se velikonoční svátky nesou v hodně žhavém duchu. Aby si nekazila náladu nějakými ošklivými reakcemi, pro jistotu si pod sexy příspěvkem zamkla komentáře.

Čtyřnásobná mamina Heidi Klum rozhodně nevypadá na to, že brzy oslaví padesátku, v jejích šlépějích jde už ale také osmnáctiletá dcera Leni, s níž nedávno pózovala v kampani na spodní prádélko. Jak je vidět, jablko nepadlo daleko od stromu. ■