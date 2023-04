Na této pláži bylo pěkně dusno. Lucie Borhyová se pochlubila výstavním tělíčkem v plavkách

Lucie Borhyová Foto: Se souhlasem L. Borhyové

„Slaná, ošlehaná, spokojená,“ napsala krásná blondýnka k fotce z pláže, na které se ukázala v modrých bikinách a dokázala tím, že má stále výstavní postavičku. A co se týče svátků jara, ty má moderátorka moc ráda.

„Máme rádi Velikonoce a slavíme je na různých místech trochu jinak. Máme ale velikonoční výzdobu, tradičně barvíme vajíčka a malujeme kraslice. Letos nám vyšlo i pár volných dnů k tomu se trochu ohřát a nabít energii u moře. Tak snad už přivezu nějaké to sluníčko a teplo konečně i do Česka," svěřila se Super.cz.

I když Lucka miluje sluníčko, neuvažuje o tom, že by se přidala do klubu českých celebrit, které by si koupily nemovitost například na Kanárských ostrovech. „Pro mě je to už pět hodin letu, takže skloubit to s prací, by bylo obtížné. Bylo by to fajn, ale i vzhledem k tomu, že děti chodí do školy tady a moje práce je také tady, tak to je pro mě trošku z ruky,“ řekla nám nedávno Lucie Borhyová v pořadu Superchat. ■