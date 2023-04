Jakub Prachař přijímá gratulace k „těhotenství“. Jednu mu poslala i Aneta Vignerová

Sara Sandeva a Jakub Prachař Foto: archiv S. Sandevy

Samotný Jakub by se ostatně dalšímu potomkovi nebránil, a klidně by měl znovu holčičku. „Holky jsou vždycky napřed. Ale to nevadí, žena vás v životě vždycky přeroste, a tak to má být. Asi by to kluka chtělo, ale nevadilo by mi, kdybych měl další dceru. Holky jsou fakt lepší," řekl nedávno Prachař Super.cz.

A protože se objevují spekulace, že je Sara Sandeva těhotná, zareagoval na ně Jakub s humorem sobě vlastním. Ukázal svůj vlastní pupek a zahrál si na „těhotného“. Sara Sandeva mu mezitím břicho líbala. Pár v sobě zkrátka nezapře herce.

„Drazí přátelé. Moc děkujeme za milá přání, ale opravdová pravda je taková, že v našem páru jsem to já, kdo je těhotný. I přes absenci mé vlastní dělohy. Až jednou Bůh dá a Sara bude v očekávání, rozhodně se to tento svět a vesmír dozví,“ žertoval Prachař, který ke svému „těhotenství“ ihned dostával jednu gratulaci za druhou.

„Gratuluji,“ poslala mu srdíčko například Aneta Vignerová (35), jež čelí také spekulacím o požehaném stavu. Herecký pár pobavil také Emmu Smetanu, Mahulenu Bočanovou, Olgu Lounovou a další celebrity. ■