Hanba a mrskačka z donucení. Tomáš Klus popsal, proč nemá rád Velikonoce

Tomáš Klus Michaela Feuereislová

Zatímco většina mužů miluje Velikonoce, protože je to jediný den v roce, kdy můžou beztrestně sešlehat ženy, zpěvák a herec Tomáš Klus (36) překvapivě tento svátek rád nemá. A to právě proto, že se mu tento zvyk nelíbí.

"Já to nemám rád. Od dětství to velmi těžce nesu a vždy jsem to dělal jen z donucení a s hanbou jsem zvonil na spolužačky. Byl jsem z toho špatný a dodnes jsem z toho špatný. Žena to po mně přísně vyžaduje. Aby mi holky neuschly, tak je doma vyšvihám a pak velmi stydlivě procházím s Alfrédem domy sousedů. Nechci mu to kazit," řekl Super.cz Tomáš Klus.

"Nemusím to. Žena mi to vrací, že mě odpoledne polévá vodou. To už je sranda, to mi tak nevadí," usmál se Tomáš v centru pro lidi bez domova Naděje, kam vyrazil s herci muzikálu Branický zázrak. Pro dobrou věc zde malovali velikonoční vajíčka.

Tomáš dorazil ve velmi veselém outfitu. "Neumím malovat, tak jsem si řekl, že bych to jen obtiskl nějakým způsobem. Přišlo mi to příhodné a veselé," dodal Klus. ■