Dáda Patrasová přiznala, že byla ve Snídani pod vlivem. Ale něčeho jiného, šokovala

Dáda Patrasová byla koncem února hostem Víkendové Snídaně. Foto: TV Nova

Vyčerpanost, opuchlost a utlumenost byla u Dády Patrasové jasně patrná, čehož si všimla i řada diváků. Situaci zachraňovali moderátoři Miluše Bittnerová a Pavel Svoboda, kteří herečce kladli dotazy týkající se jejích filmů a pak se snažili mluvit zejména oni.

Patrasová později svou indispozici omlouvala nemocí. Verzi o viróze se pak držela i moderátorka Miluše Bittnerová (45). „Hostů, kteří mají virózu a přijdou do Snídaně zase tolik není. Tu a tam se někdo objeví a je to lidské. My si naštěstí s Pavlem rádi povídáme. Jsme samozřejmě rádi, když ten host mluví, ale když si povídat nechce, máme si co říct i sami. Na téma jsme připravení, poradíme si, ale rádi nejsme,“ řekla nedávno Super.cz Bittnerová.

Samotná Dáda působila v televizi jako by byla pod vlivem alkoholu. To teď popřela, ale indispozici omluvila něčím jiným.

„Měla jsem těžkou chřipku a byla jsem pod vlivem léků, byla jsem utahaná, byly dlouhé prostoje. Když jste pod vlivem léků, tak jste pod vlivem, ale ne alkoholu,“ řekla Blesku Patrasová s tím, že do pořadu vůbec neměla chodit. „Dlouho jsem chřipku přecházela a brala na ni silné léky,“ zdůraznila herečka, která opět popřela, že by měla s alkoholem problémy.

„Nemám důvod se léčit ze závislosti na alkoholu, protože na něm nejsem závislá,“ dodala herečka, která si prý dá skleničku občas s kamarádkou. Věříte jí? Hlasujte v anketě pod článkem. ■