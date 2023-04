Těhulkám, co se fotí před porodem, se vždy smála, teď se stydí. Agáta Hanychová pózovala s bříškem v prádle

Agáta Hanychová si nadělila těhotenské fotky. Foto: Barbora Synková

"Focení jsem si vymyslela na poslední chvíli. Ač jsem se vždycky smála všem těhulkám, co se fotí před porodem v romantickém prostředí, tak teď jsem v klubu. A je to vlastně hezký a chápu to. Nadělila jsem si po dvou dětech první těhotenské focení. S fotografkou Barborou Synkovou jsem fotila úplně poprvé a bylo to moc fajn," řekla Super.cz Agáta, která už může rodit každým dnem.

S partnerem Jaromírem Soukupem se těší na dceru Rozárku. "Mám sbaleno do porodnice, už to může přijít každým dnem," prozrazuje.

"Jsem strašně nervózní, jak to bývá u všech žen. Bojím se. Ne bolesti, ale možných komplikací. I když jsem dvojnásobná máma, mám za sebou dva porody, tak ten strach je stále stejný. Možná i větší, protože mám dvě děti," dodala Hanychová. ■