Zemřel zpěvák (✝46) z kapely S Club 7. Jeho poslední foto vzniklo jen den před nečekanou smrtí

Kapela S Club 7 v roce 1999 Profimedia.cz

Zpěvákova náhlá smrt je pro jeho kolegy i fanoušky obrovský šok. „Smutek a ztrátu, kterou nyní prožíváme, nelze slovy popsat. Měli jsme obrovské štěstí, že byl součástí našich životů a jsme vděční za úžasné společné vzpomínky,“ uvedla kapela. Její členka a Paulova expartnerka Hannah Spearritt je podle zdroje Daily Mailu ze zprávy „absolutně na dně“.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme náhlou smrt našeho milovaného syna a bratra Paula Cattermolea,“ stojí v prohlášení rodiny. „Paul byl nalezen 6. dubna v jeho domě v Dorsetu a tentýž den odpoledne byl prohlášen za mrtvého. Ačkoli příčina smrti zatím není známá, policie vyloučila jakékoli podezřelé okolnosti úmrtí,“ oznámila rodina zemřelého.

S Club 7 byla britská popová kapela založená v roce 1998. K jejím nejznámějším singlům patří Bring It All Back, Never Had a Dream Come True nebo Don't Stop Movin'. V roce 2003 kapela ukončila činnost, od roku 2008 začala s různými obměnami názvů i členů zase fungovat.

Smutná zpráva přišla několik týdnů poté, co kapela oznámila, že se znovu sejde na turné po Velké Británii a Irsku.