Jeremy Renner sdílel děsivé detaily své nehody: Utekl hrobníkovi z lopaty, rolba mu zpřelámala 30 kostí

Jeremy Renner měl děsivou nehodu. Profimedia.cz

Herec z filmů Avengers či Captain America: Občanská válka skončil se čtrnácti zpřelámanými žebry, rozdrceným pravým kolenem, kotníkem a pravým ramenem, měl propíchnutá játra a po nehodě mu zkolabovaly plíce. Celkově měl zpřelámaných víc než třicet kostí v těle. Jak svěřil ve čtvrtečním rozhovoru s Diane Sawyer na stanici ABC, myslel si, že umírá.

Je proto téměř zázrak, že dnes je již Renner schopen chůze. Sice o holi, ale chodí.

Hvězdný herec nyní popsal, co děsivé nehodě, která jej málem připravila o život, předcházelo. Se svým synovcem chtěl pomocí sněžného pluhu odklidit cestu u domu, aby mohla rodina odjet lyžovat. Synovec se snažil vyjet zapadlým pick-upem, Renner se mu snažil pomoct rolbou. Protože v jednu chvíli synovce neviděl a bál se, aby ho nepřejel, vyklonil se z kabiny rolby a spadl pod pohybující se rolbu.

Když se ho zeptali, zda si pamatuje na bolest, kterou prožíval, uvedl, že úplně všechnu. „Byl jsem při vědomí celou dobu. Ležel jsem na asfaltu a ledu, bylo to přesně takové, jak to zní,“ uvedl herec. Když synovec viděl, co se stalo, okamžitě Rennerovi běžel na pomoc. „Myslel jsem si, že je mrtvý,“ přiznal.

Podle doktorů má herec tuhý kořínek, byl zdravý, fit a měl obrovskou vůli žít. Jak Jeremy uvedl, v budoucnu už veškeré kaskadérské kousky přenechá profíkům. ■