Linda Rybová v intimní scéně se sexy kolegou: Herečka nebyla ve své kůži, strašně se styděla

Linda Rybová a Stanislav Majer FTV Prima

Nový seriál Zákony vlka přinesl do scénáře i několik milostných scén hlavní ženské postavy. Ztvárňuje ji Linda Rybová (47), která nemá tyto scény ráda. Před kamerou se stydí a není jí příjemně.

Pro diváky jde o jedny z nejatraktivnějších scén, mezi herci patří k těm nejméně oblíbeným. A Linda Rybová a Stanislav Majer (44), který jí hrál partnera, nejsou výjimkou.

„Není nic nepříjemnějšího než hrát opilého a sex. Kouká na vás při tom polovina štábu. Ale pokud to točíte s někým, kdo je vám blízký, ten ostych není tak velký,“ uvedl herec.

Rybová zase přiznala, že je velmi ostýchavá. „Není to tak, že by mi byli nepříjemní kolegové, ale já jsem strašlivě stydlivá. Strašně se bojím a necítím se svobodně. Ty lidi skoro neznáte… Myslím, že i kluci to tak mají, málokdo je v tom takový střelec,“ uvedla herečka.

Scéna, kterou s Majerem točili, se odehrála ve stáji na seně. Jak probíhala, se podívejte na ukázce. Seriál Zákony vlka Prima vysílá v sobotu večer. ■