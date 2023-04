John Lydon ze Sex Pistols ztratil životní lásku. Jeho žena trpěla Alzheimerem, byl pečovatelem na plný úvazek

John Lydon s manželkou Norou Foster. Strávili spolu téměř padesát let. Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Zemřela o 13 let starší manželka Johna Lydona (67), hudebníka známého z kapel Sex Pistols nebo Public Image Ltd. Osmdesátiletá Nora Foster bojovala s Alzheimerovou chorobou, muzikant o ni roky pečoval. Ztráta ženy, se kterou strávil téměř padesát let, z toho 44 manželských, je pro Lydona zdrcující.