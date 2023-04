V noci spánek maximálně hodinu, tvrdá prkna místo postele a šílený hlad. Survivor musel opustit jeden z favoritů

V Survivoru jde do tuhého. TV Nova

Ve čtvrtek oslavil 33. narozeniny a dostal možná dostal ten nejsmutnější dárek. Interiérový designér, bývalý účastník Muže roku nebo novácké hrané reality show Praha den a noc, Matěj Quitt, těsně před sloučením vypadl ze Survivoru a musel opustit ostrov.

V Dominikánské republice Matěj, který byl jeden z nejvýraznějších hráčů, vyhrával individuální imunity a byl velkým sporťákem, strávil 53 dní. "Bohužel jsem vypadnul těsně před sloučením, které by mě možná dostalo v soutěži ještě dál. To je ale jen kdyby. Myslím, že jsem předvedl skvělé výkony a rozhodně neudělal ostudu," prozradil po svém vypadnutí Matěj.

Přiznal, že to bylo to nejtěžší, co v životě zvládl. "Hru jsem si totálně zamiloval. Sice máte prvních osm dnů pocit, že umřete na hlad, 10 gramů rýže denně opravdu není hodně, měl jsem skoro třináct kilo dole. V noci nemůžete kvůli dešti spát víc jak hodinu. Jste rozlámaní ze všech soubojů a tvrdých prken, které máte místo postele. Ale bylo to boží! Opravdu odcházím jako nový člověk. Přátelství, spousta legrace a zábavy, zážitky. To mi opravdu už nikdo nevezme," dodal Matěj. ■