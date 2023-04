Těžce nemocný král a trpící princezny: V Princi a Večernici s Šafránkovou v hlavní roli nešlo všechno jako po másle

Juraj Ďurdiak a Libuše Šafránková v pohádce Princ a Večernice Televize Seznam

Tohle je ryze český fenomén. Jakmile nastanou Vánoce či Velikonoce, televizní stanice se začnou předhánět v nabídce filmových pohádek. Nejinak tomu bude i letos. Televize Seznam vytáhla tentokrát z pomyslného „klobouku“ tu největší klasiku, která patří do zlatého fondu naší kinematografie. Například 7. dubna, tedy na Velký pátek, se ve 20.15 h můžete podívat na oblíbenou pohádku Princ a Večernice (1979) s Jurajem Ďurdiakem a Libuší Šafránkovou v hlavních rolích.

Z hlavního padoucha šel strach

Nesmíme ale zapomenout na hlavního padoucha Mrakomora, kterého naprosto nezapomenutelným způsobem ztvárnil herec Radoslav Brzobohatý. Každý si asi hned vybaví všechny intriky, které osnuje proti princi Velenovi a jeho lásce Večernici, ale hlavně pak scény na jeho strašidelném hradě. Několik Večernic, mezi kterými má princ najít tu pravou, odbíjející hodiny, a hlavně pak závěrečný souboj končící jeho propíchnutím…

Jako Mrakomor se Brzobohatý vryl do naší paměti silně nejen proto, že podal tak přesvědčivý výkon. Zaujal i z důvodu, že ve filmových pohádkách vlastně vůbec nehrál. Kromě Prince a Večernice se v pohádce objevil už jen jednou, a to až za pěkně dlouhou dobu – o více než dvacet let později si v příběhu Zdeňka Trošky Z pekla štěstí (1999) zahrál postavu sedláka.

Představitel Velena, slovenský herec Juraj Ďurdiak, později vzpomínal, že sice pečlivě trénoval šerm, ale s představitelem Mrakomora šermoval poprvé až na place. A tam nastal poprask. Ďurdiak je totiž levák, takže scéna se točila dlouho a obtížně. Ďurdiak a Brzobohatý si šli ve filmu po krku, ale ve skutečnosti to byli přátelé. Slovenský herec byl spolužákem a dlouholetým kamarádem Hany Gregorové, která se stala Brzobohatého třetí a poslední ženou.

Těžce nemocný král a trpící princezny

Je dobře známo, že představitele Velenova filmového otce Vladimíra Menšíka trápilo silné astma. Nemoc byla důvodem, proč se natáčení některých obrazů muselo občas nečekaně přerušit. Herec si vždycky v zákulisí píchl injekci a jelo se dál.

Ve scéně, kdy princezny spadnou do rybníka, nikdo nezkoumal, jaké je tam dno. A to byla chyba, protože bylo zanesené bahnem, které silně zapáchalo. Princezny se do něj okamžitě začaly bořit a zápachu se pak dlouho nemohly zbavit.

Krásné kouty naší země

Oblíbená pohádka se se natáčela na několika malebných místech české kotliny. Princ Velen žil s otcem a se sestrami na zámku Ploskovice, krásná Večernice obývala Hrádek u Nechanic. Čaroděj Mrakomor sídlil na zřícenině hradu Krakovec u Rakovníka. Tzv. měsíční krajinu byste našli v okolí Mostu. Další záběry byly pořízeny ve skalním městě v Adršpachu a v Českém ráji na Kopicově statku. ■