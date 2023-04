Sama nepije, manžel je vyléčený alkoholik, zuří lidé. Jennifer Lopez to schytala za reklamu na vlastní značku alkoholu

Jennifer Lopez uvedením své značky alkoholického drinku u lidí neuspěla. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jennifer se podepsala pod vlastní řadu koktejlů a reklama na ně vypadá úžasně, stejně jako sama Jen. Ta stojí uprostřed přímořské restaurace v minikraťáskách a bílé košili a brčkem ucucává letní drink. „Miluji zábavu, relaxaci a odpočinek s přáteli, ale nikdy jsem nenašla drink, který by pro mě byl tím pravým. Hledala jsem něco, co bych si mohla užít, co by sedělo k promyšlenému způsobu mého života,“ uvádí zpěvačka, která právě ve svém drinku konečně nalezla to, po čem dlouho toužila.

Reklamu si Jennifer umístila i na svou sociální síť, tím ale u svých fanoušků narazila. Ti se hromadně začali ozývat s tím, že zrovna od ní není reklama na alkohol tím pravým ořechovým. „Tak tohle je velké zklamání. Proč si nevytvořit značku alkoholu, když jste sama hovořila o negativních účincích alkoholu a sama nepijete,“ ozval se jeden sledující. „Jsem tak zklamaný a zmatený tím, že vypráví, jak nepije alkohol a jaké výhody z toho plynou. A její partner je střízlivý? píše další. „Nedává to smysl, když nepiješ,“ ozývá se jiný sledující. „Je to velké zklamání kvůli tomu, že nepije a je provdána za vyléčeného alkoholika. Co kdybychom raději podpořili malé podniky místo celebrit, které své jméno dávají ke všemu, na čem se dá vydělat hodně peněz,“ přidal se další sledující. A takových komentářů je většina.

Sice se dá očekávat, že nová značka alkoholu slavné zpěvačky se i díky marketingu prodávat bude, ona sama si takovým krokem u svých fanoušků ovšem dobré jméno neudělala. ■