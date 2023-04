Vydrž, Prťka, vydrž: Připomeňte si ty nejvtipnější hlášky a zajímavosti z komedie Sněženky a machři

Eva Jeníčková, Václav Kopta, Michal Suchánek a Jan Antonín Duchoslav v komedii Sněženky a machři Foto: Prima Max

Legendární Sněženky a machři (1982) o jednom nepovedeném školním lyžařském zájezdu patří právem ke stálicím našich televizních obrazovek. Nadčasový příběh by se mohl odehrát klidně i dnes, protože v něm nechybí nic, co na lyžáku zažil každý z nás: ignorování večerky, organizované společenské hry, první lásky, tajné popíjení alkoholu…. Není divu, že komedie Karla Smyczka (72) baví už několikátou diváckou generaci, a to jak díky kvalitnímu scénáři Radka Johna (68) a Iva Pelanta (70), tak výborně vybraným představitelům hlavních postav.

Chtěl se jen ulít ze školy

Režisér Smyczek měl vždycky šťastnou ruku při výběru výjimečně talentovaných dětí. Jeho film tak proslavil Michala Suchánka (57), Václava Koptu (57) i Evu Jeníčkovou (58). A samozřejmě Jana Antonína Duchoslava (57).

Ten ale na konkurz doprovázel původně jen své spolužačky a díky omluvence, kterou filmaři slíbili, se chtěl především ulít z vyučování. Prostořeký a upovídaný mladík, který tehdy navíc závodně lyžoval, režiséra zaujal a o obsazení Vikiho Cabadaje měl okamžitě jasno.

Spontánní hláška zůstala

Komedie Sněženky a machři je plná hlášek, které doslova zlidověly. Těžko může někdo zapomenout na scénu, kdy Radek Převrátil v podání Václava Kopty říká do telefonu „Vydrž, Prťka, vydrž!“ Dodnes je také hojně citováno: „Pane učitel, vy jste študovanej člověk, dyk vy víte, že to uhlí nemá nožičky“ nebo „Jedem zkratkou, pánové. Je to sice dál, ale zato horší cesta.“

Populární repliky, které ve filmu zazněly, byly všechny ve scénáři – režisér si totiž na improvizaci příliš nepotrpěl. Ovšem nejslavnější hláška vznikla náhodou a ve filmu už zůstala. Jedná se o scénku, kdy se „machři“ na pokoji převlékají a Michal Suchánek v roli Karla Máchy pronese na adresu Vikiho Cabadaje legendární: „Teda, ty máš péro, Viki!“

Radek nelyžoval

Podmínkou pro získání role bylo, že všichni adepti musí umět lyžovat. Václav Kopta na „prkýnkách“ nikdy nestál a při konkurzu to zatajil. Neměl ani žádné zimní oblečení, protože nejezdil na hory. Když se pak točily scény na svahu, musel za něj zaskočit dublér.

Lyžovat neuměla ani představitelka učitelky Boženky Svozilové Valentina Thielová (†89). U té to ale nevadilo – Smyczek chtěl do filmu obsadit krásnou dámu s přirozeným šarmem. A to Thielová splňovala víc než stoprocentně. Na lyžích pak vždycky jen elegantně zapózovala, což pro potřeby filmu bohatě stačilo.

Kombinéza pro Mariku

Velký problém byl také s luxusní lyžařskou kombinézou, kterou měla nosit Marika v podání Evy Jeníčkové. Něco tak exkluzivního bylo tehdy k dostání jen v Tuzexu. Jenže filmaři nesměli nakupovat za valuty nebo za bony, kterými se v těchto prodejnách platilo. Kombinézu si proto jen vypůjčili, a celou dobu trnuli, aby ji Jeníčková nepoškodila.

Ve filmu si můžete všimnout i samotného režiséra Smyczka. Objeví se v malé roli ve scéně v cukrárně, kam přichází Karel Mácha s Marikou. Film se líbil i zahraničním divákům. V roce 1983 dostal jednu z hlavních cen na XXI. mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve španělském Gijónu. ■