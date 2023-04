Představitelka Divé Báry oslňovala krásou: Nebyla plnoletá, v choulostivých scénách ji musela zastoupit dublérka

Vlasta Fialová a Robert Vrchota ve filmu Divá Bára Foto: Prima Max

Krásná dcera obecního pastýře Bára se líbí všem mládencům z vesnice. Pověrčivé sousedky pro to nemají pochopení a roztrubují po vsi, že se narodila jako dítě polednice. Ono tedy zase není divu – Bára byla odmalička jiná než ostatní děvčata. Nebála se bouřky, uměla plavat a měla sílu, byla opálená od sluníčka i ošlehaná od větru, navíc chodila ráda bosa. To se to drbalo…

I proto má půvabná Bára jen pár důvěrných přátel – farářovu schovanku Elišku a také samotného faráře, který se jí pokaždé zastane. O Elišku usiluje panský správce Sláma, ale dívka má oči jen pro doktora z Prahy. Bára se rozhodne, že Slámu od námluv odradí. Protože ví, že správce se v noci bojí, převlékne se za strašidlo a donutí ho, aby Elišku nechal na pokoji. Jenže je odhalena a rozlícení vesničané ji zavřou do márnice… Jak to s Divou Bárou dopadne?

Režijní i herecký debut

Povídka Divá Bára, kterou napsala Božena Němcová, vyšla poprvé v kalendáři Česká pokladnice roku 1856, rok po vydání Babičky. Stejnojmenný film pak v roce 1949 natočil jako svůj debut režisér Vladimír Čech (✝77), který do hlavní role obsadil půvabnou a temperamentní členku Slezského národního divadla v Opavě Vlastu Fialovou (✝69), vybranou na základě konkurzu. I pro ni to byl první film.

Fialová si moc šancí nedávala

Obsazení do své životní role považovala herečka za velkou náhodu. Její fotografie visela spolu se snímky dalších absolventů konzervatoře na Barrandově, aby se filmaři mohli seznámit s novými hereckými tvářemi. Když jí přišla pozvánka na konkurz, nevěřila, že jako herečka oblastní scény uspěje.

A protože na něj dorazila pozdě a maskér s ní nejednal zrovna v rukavičkách, odjížděla z Prahy dost otrávená. O to větší překvapení Vlasta Fialová zažila, když jí přišel telegram, že ji do role Báry vybrali. Smlouvu za ni musel tehdy podepsat její otec, protože v době natáčení nebyla ještě plnoletá (tehdy až od 21 let) a v choulostivých scénách ji musela zastupovat dublérka.

Zmizelá Šumava

Film se točil na Šumavě v obci Stará Hůrka, kterou těsně předtím opustilo vysídlené německé obyvatelstvo. Krátce po natáčení se tato obec stala díky své blízkosti k SRN součástí zakázané zóny hraničního pásma. Později byl v její těsné blízkosti zřízen také vojenský újezd Dobrá Voda. Všechny vesnické budovy srovnal v následujících letech komunistický režim se zemí. Do dnešních dnů se zachovala pouze kaple Ábelů, kterou lze ve filmu též zahlédnout. Za „Škaredý jezero“ posloužilo dnes turisty znovu objevené jezero Laka.

Osudová vrátnice?

Lubomír Lipský (✝92), který měl ve filmu malou roličku mládence, měl říct: „Báru chytili a mají ji zavřít do márnice.“ Místo toho řekl několikrát: „Báru chytili a mají ji zavřít do vrátnice.“ Jako by tento přebrept předznamenal Lipského budoucnost – do rolí vrátných byl později obsazen v několika filmech.

Divá Bára sklízela nadšené ovace i v zahraničí. Film zaznamenal výrazný úspěch mimo jiné v Sovětském svazu a v Latinské Americe. A v Japonsku vyhlásili Vlastu Fialovou nejkrásnější herečkou roku. Nejen to – představitelce Divé Báry chodily ještě řadu let po premiéře pochvalné i milostné dopisy z celého světa. ■