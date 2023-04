Anne Hathaway ve čtyřiceti zabodovala jako modelka. Takhle nádherná je v kampani Versace

Anne Hathaway je tváří kolekce Versace Icons. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Oscarová Anne Hathaway (40) nepatří mezi zástup hereček, které začínaly jako modelky. Přesto se zdá, jako by v téhle branži byla jako doma. Sympatická brunetka se stala tváří nové kampaně Icons značky Versace a sázka na ni byla od Donatelly Versace rozhodně trefou do černého, tentokrát spíš do černo-bílého, jelikož právě v tomto provedení se výsledná kampaň nese.