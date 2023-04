Michal Hrůza popsal, jak zneškodnil útočníka v Praze: Mohlo dojít k tragédii, muž u sebe měl nože

Zpěvák Michal Hrůza k incidentu Super.cz

Když Michal Hrůza na ulici uviděl muže, jak bije lidi, nezaváhal. Teprve třiadvacetiletého muže dohonil, zpacifikoval ho a předal do rukou policie. Nyní shrnul, co se stalo.

„Dostal jsem se do situace, kdy jsem viděl, že nějakej týpek mlátí ženský a snad i děti zmlátil. A běžel, tak jsem ho prostě jen chytnul. To by přece udělal každej normální člověk, když vidí nějakýho šílence, jak mlátí lidi,“ řekl Michal Hrůza.

Útoky proběhly na různých místech na Praze 6, útočník poškozené neznal. Napadení proběhlo tak, že mladík k lidem přistoupil a udeřil je pěstí do obličeje. Šlo nejen o dospělé ženy, mezi nimiž měla být i Hrůzova partnerka, ale i děti.

„Když jsem ho držel, volal, co se to děje, tvrdil, že nic neudělal,“ řekl Hrůza pro Novinky.cz. Později se zpěvák dozvěděl, že útočník měl u sebe v batohu čtyři nože.

Útočník skončil na psychiatrii, policie zjišťuje, co ho k činům vedlo.

„Zjistili, že minimálně v jednom případě byla takto napadena i jedna zatím neztotožněná holčička, kterou bychom nyní potřebovali kontaktovat. Jestliže ji někdo zná, nebo se třeba někomu svěřila o tomto napadení, ať se nám ozve na linku 158. Prosím, ať se ozvou i další případní poškození nebo svědci,“ vyzval policejní mluvčí Jan Daněk. ■