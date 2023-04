Konec tajností: Novopečená maminka Jenovéfa Boková konečně prozradila pohlaví svého miminka

Jenovéfa Boková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv J. Bokové

S přítelem Adamem Kolářem přivítali v březnu na světě holčičku. Herečka se nyní o jejím narození rozpovídala. „Chtěla bych moc poděkovat všem doktorům, doktorkám, sestřičkám, uklízečkám, prostě všem v porodnici Bulovka, kdo se o mě a o naši malou holčičku tak skvěle postarali. Nikdy jsem nečekala, že by se mi z šestinedělí nechtělo domů,“ svěřila se herečka s tím, že měla krásný pokoj a po celou dobu s ní byl její partner, ten také novopečené mamince pomáhal při porodu.

Což byla pro Jenovéfu podle všeho největší opora a partnera, jakého má ona, by přála každé budoucí mamince. Na svého Adama tak nešetřila chválou. „Chci moc poděkovat svojí porodní asistentce Alence Chocové, která mě celým (dlouhým) porodem krásně a laskavě vedla. Ale hlavně, komu chci poděkovat, je můj Adam. Bez něj bych porod sice zvládla, ale bylo by to pro mě o dost těžší," prozradila herečka, která se pochlubila také první kyticí, kterou za svou dcerku dostala.

„Podporoval mě snad každou chvíli, dodával mi sílu a nepřestal mě přesvědčovat o tom, že jsem skvělá a že to zvládnu. Tohle bych také přála každé ženě, aby měla vedle sebe partnera, před kterým se nemusí stydět odhalit v těch nejintimnějších a nejzranitelnějších chvílích, a mít možnost se o něj opřít psychicky i fyzicky,“ svěřila se herečka s tím, že pro ni jsou všechny maminky hrdinky, ty co jsou na vše samotné, pak superhrdinky. ■