Roztomilý holobrádek i vousatý taťka. Marek Dědík ze StarDance a jeho životní proměny. Manželka mu poslala dojemný vzkaz

Oblíbený tanečník ze StarDance Marek Dědík (40) slaví životní jubileum. V populární show StarDance byl třikrát na stříbrné pozici, je úspěšným tanečníkem i lektorem a doma mu dělají radost manželka Tereza a synové Bertram Josef (5) a Dorian Marek (3). Marek Dědík se do širšího diváckého povědomí dostal právě díky StarDance, kde si poprvé zatančil v době, kdy mu ještě ani nebylo třicet let.

V roce 2010 sice po boku herečky Veroniky Žilkové (61) skončil už v prvním kole, ale o to víc si to vynahradil později. Pět let poté už s Jitkou Schneiderovou (50) slavil krásné druhé místo. Stříbrná pozice mu ostatně byla souzena. Do finále to dotáhl i s další herečkou Pavlou Tomicovou (60) a farářkou Martinou Viktorií Kopeckou (36).

S mistryní světa v aerobiku Olgou Šípkovou se dostal do čtvrtého kola. Stříbrných pozic ve StarDance si moc váží. „Jsem šťastný, že se mi třikrát podařilo dostat do finále, což je pro mě jako pro učitele tance obrovský úspěch, že jsem své taneční protějšky naučil tancovat tak, aby se dostaly tak daleko,“ řekl Super.cz Dědík, kterému dělá velkou radost jeho rodina. Ke kulatinám mu ostatně jeho manželka Tereza napsala krásný vzkaz.

„Potkali jsme se na taneční akci. Ty vzájemné pohledy a hledání očního kontaktu si pamatuji, jako by to bylo včera. Uplynulo pár let a stali jsme se rodiči dvou skvělých kluků Bertrama a Doriana,“ zasnila se Tereza, jež popsala, jak svého manžela vnímá.

„A jaký vlastně ten vousatý kluk je? Jeho život je plný svobody, volnosti, energie, tvořivosti a inspirace. Nechybí mu odvaha a pracovní ambice. Je neskutečný bojovník, který se nikdy nevzdává. Nerad dělá kompromisy, omezení všeho druhu jsou mu proti srsti a nerad se přizpůsobuje, ale je to ten nejlepší manžel, přítel, kamarád, a hlavně táta,“ rozněžnila se Dědíkova žena.

„Každý den s ním je plný smíchu, štěstí, lásky a porozumění. A my děkujeme, že je náš, všechno nejlepší, lásko, ať je tvůj život stále plný smíchu, lásky a zdraví,“ vzkázala mu dojemně Tereza.

