Hokejista Alexander Salák a jeho žena na premiéře: Pochlubili se čtyřmi ze svých pěti dětí

Michaela Saláková s rodinou Michaela Feuereislová

Jestli má někdo nakročeno k tomu, že o něj bude v důchodu postaráno, jsou to manželé Salákovi. Hokejový brankář Alexander (36), který v posledních letech působí především v zahraničí, má se svou půvabnou manželkou už pět dětí. Se čtyřmi staršími si vyrazili do kina.

Nejmladšího musela hokejová manželka a úspěšná influencerka Michaela Saláková (35) nechat doma, u animovaného snímku Super Mario Bros. ve filmu by ještě nevydržel. Starší ratolesti se však do kina těšily. A přestože se to v kině tentokrát dětmi je hemžilo, Salákovi jednoznačně byli nejpočetnější skupinkou.

Do kina manželé vyrazili s nejstarším Frederickem (10), kterého přivedla Míša na svět v Chicagu, kde tehdy její manžel hrál. Nechyběl ani Sebastian (8), který se narodil v Petrohradě, stejně jako dcerka Beatrice Anna (5). V Praze pak Míša porodila první dceru Charlotte Miu (6) a nejmladšího Benjamina Huga. ■