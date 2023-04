Hvězda ZOO na premiéru tentokrát nedorazila sama: Půvabná Míša Pecháčková se pochlubila mladší sestrou

Míša Pecháčková Michaela Feuereislová

„Vzala jsem do kina mladší ségru Nikolku, v květnu jí bude už dvanáct. Máme dnes takovou holčičí jízdu, sestra má prázdniny, tak jsem se rozhodla, že si užijeme společný večer na filmu, který by se jí mohl líbit,“ svěřila se Super.cz Míša na premiéře snímku Super Mario Bros. ve filmu s tím, že mladší sestřička ke stejné profesi zatím neinklinuje. „Sestra se hraní nevěnuje, ale uvidíme za pár let, co se stane,“ řekla s úsměvem hvězda seriálu ZOO.

Před velikonočními svátky měla herečka ze seriálu ZOO jediný volný večer, který si mohla užít. Následující dny bude trávit pracovně. „Na Velikonoce se příliš nechystám, budu je trávit pracovně, natáčím seriál ZOO a celý víkend budu hrát muzikál Okno mé lásky, který se po pauze vrátil,“ svěřila se herečka a zpěvačka, která na premiéře snímku potkala také svou kolegyni z Divadla Broadway Radku Fišarovou. ■