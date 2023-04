Kate Bosworth a Justin Long potvrdili zásnuby. Rozpovídali se o tom, jak k nim došlo

Kate Bosworth a Justin Long jsou zasnoubení. Profimedia.cz

Americký herecký pár Kate Bosworth (40) a Justin Long (44) v úterní epizodě podcastu Life is Short with Justin Long potvrdili, že vztah posunuli na další úroveň a nyní jsou již snoubenci. O tom, jak k tomu došlo, se dokonce otevřeně rozpovídali...

Čtyřiačtyřicetiletý herec, známý například z Mrožího muže, Smrtonosné pasti 4.0 nebo nejnověji z thrilleru Barbar, před herečkou původně plánoval s prstenem pokleknout v lednu, v den jejích čtyřicátých narozenin. To se ale nakonec nestalo. Nyní společně prozradili, proč se rozhodli o svých zásnubách promluvit.

„Myslím, že jsme se oba rozhodli sdílet to veřejně, protože bychom na to zřejmě byli tázáni. Tak jsme si řekli: ‚Dobrá. Jakým způsobem bychom to mohli sdělit, abychom s tím byli v pohodě‘ a došlo nám: ‚No, moc ráda bych o tom promluvila s tebou,“ vysvětlila Kate jejich myšlenkové pochody v podcastu.

„Plánoval jsem takovou speciální věc na tvé narozeniny a asi měsíc předtím jsme si povídali o životě a věci se změnily. A někdy se změní opravdu dramaticky bez jakýchkoli varování,“ pokračoval herec s tím, že určité věci řešili i s terapeutkou.

„Vzpomínám, že jsem se po té terapii probudila, podívala jsem se na tebe, usmála se a zeptala se, co potřebuješ. A on se pak na mě podíval a řekl: ‚Strávit svůj život s tebou,‘ a já řekla: ‚No, to přece máš‘ a on na to: ‚Ne, chci říct, že s tebou opravdu chci strávit svůj život‘,“ prozradila herečka. „Přišlo mi, že je to ten nejromantičtější, nejupřímnější a nejmilejší návrh,“ dodala, načež Justin upřesnil, že ta slova z něj vyšla úplně přirozeně.

Pro Kate se tak bude jednat o druhou svatbu, tu první si zažila s americkým režisérem Michaelem Polishem před deseti lety, v roce 2021 oznámili odloučení. Téhož roku se údajně dala dohromady s Longem, který se bude ženit poprvé. V minulosti ovšem randil třeba s Drew Barrymore nebo Amandou Seyfried. ■