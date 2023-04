Tomešová, Písařík nebo Ornella se synem: Kdo další vyrazil na filmovou premiéru do kina s dětmi?

Kdo další přišel s dětmi? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Tentokrát se to v kině dětmi jen hemžilo. Uvedení animovaného snímku Super Mario Bros. ve filmu si nenechala ujít řada českých celebrit. Na pohádku, která vznikla na motivy úspěšné počítačové hry, tak většina z nich vyvedla své ratolesti, kterými se pochlubili ve společnosti.

Se syny Patrikem a Markem si premiéru nenechal ujít například herec a zpěvák Martin Písařík (43). Své dva syny do kina vzala i zpěvačka a herečka Michaela Tomešová (31) a s nejstarším Quentinem do kina dorazila také Ornella Koktová (30).

Hvězda seriálu Ulice Markéta Stehlíková se po dlouhé době pochlubila roztomilou dcerkou Josefínkou. Za nejpočetnější výpravu tentokrát byla rodina hokejisty Alexandera Saláka. S manželkou Míšou vyvedli své čtyři děti. Hvězda seriálu Zoo Míša Pecháčková (19) sice maminkou ještě není, do kina tak vzala alespoň sestru.

„Vzala jsem do kina mladší ségru Nikolku, v květnu jí bude už dvanáct. Máme dnes takovou holčičí jízdu, sestra má prázdniny, tak jsem se rozhodla, že si užijeme společný večer na filmu, který by se jí mohl líbit,“ svěřila se Super.cz Míša. Kdo další se na premiéře objevil, na to se podívejte v naší galerii. ■