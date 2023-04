Roky běží, ale Sabina Laurinová vypadá pořád stejně. Posuďte na 16 let starém snímku!

Sabina Laurinová slaví narozeniny. FTV Prima

Oslavenkyně přiznává, že o překvapení neměla ani tušení, nenapadlo ji to. „Točily jsme s Míšou srdceryvnou scénu, kdy je zklamaná a hroutí se, a člověk se tak soustředil na něco jiného. Uprostřed ticha se najednou ozvala Jana s Happy Birthday a já si v duchu říkala: Kdo slaví, co se děje? Jsou to už mé druhé narozeniny v ZOO. Rok se s rokem sešel a já mám pocit, že se nic nezměnilo,“ usmívá se herečka, která se narodila 8. dubna.

„Loni jsem kulaté narozeniny neslavila, ležela jsem s covidem a moc jsem o sobě nevěděla. A letos? Uvidíme. Nejsem moc slavící typ, možná ale malá oslava o víkendu proběhne. Přiznám se, že čas nepočítám, ani ty číslice. Dostala jsem tu nádherné kytice a děkuju za ně. A nejlepší dárek, který jsem k narozeninám dostala? Nejlepší je ten, který je osobní, od srdce. Co to je, nebo tedy bylo, to vám nemůžu prozradit, protože to je osobní. A dál? No, jede se dál,“ směje se Sabina.

Oblíbené herečce popřály i seriálové kolegyně, které jsou i jejími kamarádkami.

„Sabinu znám opravdu dlouho, a co bych jí nejvíc přála, je velká láska. A také to, aby byla stále tak skvělá jako doposud,“ prozradila bez okolků Jana Švandová (75), kterou se Sabinou pojí letité přátelství. „Známe se opravdu dlouho. To ještě byla svobodná, bez dětí… Nebudeme to ani počítat, kolik je to let,“ usmívá se seriálová tchyně Sidonie.

Michaela Pecháčková (19) o narozeninovém překvapení věděla a pečlivě ho střežila. „Sabině bych popřála, aby nikdy nepřestala mít dobrou náladu. Ačkoli ona ji má, i když se zlobí. Na place je mi s ní fajn, se Sabinou je legrace, a dokonce mi i zpívá. Tak jí přeju, aby měla vždy důvod k radosti a ke zpěvu. Je to prostě nejlepší seriálová máma, jakou jsem si mohla přát, řekla Míša, které hraje Sabina matku. ■