Superchat: Drsný soud kvůli péči o syny. Bylo to náročné, pořád mě to vytáčí k nepříčetnosti, řekla Monika Absolonová

Zpěvačka Monika Absolonová (46) prozradila, jak to má nyní s expartnerem a otcem synů, bývalým hokejistou Tomášem Hornou. Rozchod byl velmi bouřlivý. V souvislosti s Hornou se mluvilo o četných nevěrách i miliónových dluzích. Protože nebyli manželé, řešila se soudně především péče o jejich syny, které chtěli do péče oba.

Jak to mají s expartnerem nyní, je Monika připravená už na nový vztah? Monika byla hostem moderátorky Gabriely Wolfové v talk show Superchat, kde otevřeně promluvila o soukromí.

"Mám výhradní péči. S tátou se kluci vídají jednou za čtrnáct dní, jsou spolu docela dost dlouho. Ale lehké to nebylo. Bylo to náročné," prozradila v talk show Superchat Absolonová o soudu s Tomášem Hornou, který bojoval o střídavou péči.

A právě tu si pro syny Tadeáše a Matouše Monika rozhodně nepřála. "Střídavou péči jsem rozhodně nechtěla. Střídavá péče není pro děti ideální, možná je ideální pro rodiče, ale každý člověk potřebuje zázemí, jistotu, jeden domov. Ústavní soud doporučil, že střídavá péče je nejlepší forma výchovy, já bych tedy zásadně nesouhlasila. A radši změníme téma, protože mě to vytáčí k nepříčetnosti," upřesnila Monika.

S Tomášem Hornou stále nemají vše dořešené. "Úplně vše vyřešené není, ale naštěstí jsme nebyli manželé, takže některé zásadní věci, které by mně z toho plynuly, se mi vyhnuly," naráží Monika například na miliónové dluhy bývalého partnera.

Monika vtipně poznamenala, že po rozchodu na tom finančně rozhodně není hůř, naopak. "Koupila jsem si nové krásné velké auto a napsala jsem, že to je můj nový kluk, který mě stál méně než ten poslední. Přijde mi to hodně vtipný. A pravdivý. Já jsem naším rozchodem rozhodně nezchudla, naopak," dodala dnes již s úsměvem.

Z rozchodu se vzpamatovávala hodně dlouho. Nyní už je na nový vztah připravená. "Je jaro, připravená asi jsem," usmívá se Monika, vzápětí ale dodává, že má z nového vztahu obavy.

"Není to tak, že bych se něčemu bránila, ale víc se bojím. Už to není jen o tom, že já se zamiluju, ale potřebuju, aby šťastní byli především moji synové, kteří jsou pro mě nejdůležitější chlapi života. Zatím žádní strejdové neprobíhají. Až někdo přijde, bude mojí láskou, bude to trvat nějakou dobu, budu si tím jistá, tak bych je třeba seznámila. Ale to je hudba budoucnosti. A trošku se toho bojím. Oba jsou štíři, jsou trošku žárliví, tak si to neumím představit. Ale zatím je to v pohodě," dodala Absolonová.

