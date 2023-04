Pepa Kůrka v Survivoru drsně promluvil o Pavlíně! Tahle slova se sexy blondýnce rozhodně líbit nebudou

Josef se vyjadřuje k Pavlíně v Survivoru TV Nova

Bývalý Muž roku Josef Kůrka v reality show Survivor opět překvapuje otevřeností. Poté, co v duelu s Andreou Bezděkovou (28) prohrála Pavlína Sigmundová a musela tak ostrov opustit téměř po padesáti dnech, Kůrka promluvil a Pavlíně se to jistě líbit nebude.

Kůrka se cítí jako silný hráč a tím, kdo tahá v kmeni Hrdinů za nitky. "Nejde tady celý den jenom prospat. Za mě je Pája typický teenager, patnáctiletá holka, která přijela někam na ostrov a starejte se. A tečka," řekl o třiadvacetileté Pavlíně rázně Kůrka.

"Nevím, co čekala. Tady člověk musí hru hrát. Ona se většinou spoléhala jen na mě. Začínala to pomalu rozjíždět na více frontách, což se mi nelíbilo. Proto musela jít domů," dodal s lehkým úsměvem Pepa, který tak naznačil, kdo rozhodl o tom, že Pavlína půjde do duelu s Bezděkovou. ■